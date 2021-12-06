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Son dakika! Yozgat'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika! Yozgat'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

06.12.2021 10:26
Son dakika! Yozgat'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

E.B. (47) yönetimindeki 58 BB 551 plakalı minibüs, E-88 Karayolu Davutlu köyü yakınlarında, Turgay Dıvrak'ın (44) kullandığı 07 YOA 15 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Turgay Dıvrak ve eşi Rukiye Dıvrak olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobildeki 4 çocuk ile sürücü E.B. ve minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika! Yozgat'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Son dakika! Yozgat'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Akdağmadeni, Minibüs, Yozgat, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Yozgat'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Yozgat'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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