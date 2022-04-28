Silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 60 Evler Mahallesi Çınar Sokak'ta E.A. (36) ile İ.Ç. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ç'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu vurulan E.A. olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İ.Ç'yi gözaltına aldı.

E.A'nın cenazesi, incelemenin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.