Son dakika: Yozgat'ta tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Son dakika: Yozgat'ta tarihi eser operasyonu

02.12.2020 13:15
Son dakika: Yozgat'ta tarihi eser operasyonu, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde eski eser satışı yapılacağı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Şüpheli Ö.A, Ç.A. ve B.B'yi gözaltına alan ekipler, tarihi eser niteliği taşıyan değişik dönemlere ait 70 sikke ele geçirdi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yozgat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Yozgat'ta tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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