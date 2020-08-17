Son Dakika: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ev, iş ve araçlarında yapılan aramada 27 gram esrar, 23.5 gram metamfetamin, 3 gram bonzai ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - YOZGAT