Son dakika haberi: Yozgat'ta yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Dereçiftlik köyünde bağ evinin önünde mantar temizleyen ailesiyle bulunan 5 yaşındaki Ayşe Özçay, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Aydıncık Devlet Hastanesine kaldırılan Özçay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özçay, Dereçiftlik köyünde kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.
Cenaze törenine Özçay'ın ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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