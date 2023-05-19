Son Dakika: YSK 1. tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Son Dakika: YSK 1. tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark

19.05.2023 19:02

Son dakika: Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88 oy aldı.

Türkiye 14 Mayıs'ta milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Meclis'in çoğunluğunu Cumhur İttifakı alırken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50'yi geçemediği için seçim 2. tura kaldı. 28 Mayıs tarihinde Türkiye bir kez daha sandık başına gidecek ve Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikilisinden en fazla oyu alan 13. cumhurbaşkanı seçilecek.

YSK KESİN SONUÇLARI YAYIMLADI

2. tur heyecanı devam ederken Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) ilk tur seçimlerine ilişkin beklenen açıklama geldi. YSK, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kesin seçim sonuçları şu şekilde:

KATILIM ORANI YÜZDE 87.04

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87.04 oldu. 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.

YORUMLAR
500

Yüksek Seçim Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: YSK 1. tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark - Son Dakika


Son Dakika
19:17 Eşinin memleketine transfer oldu! 3. Lig'e giden Dirar'ın yeni takımını duyanlar kulaklarına inanamıyor
18:59 Son Dakika: YSK 1. tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark
18:08 Son Dakika: YSK 1. tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark
18:01 Dünyanın en uzun burunlu insanı Mehmet Özyürek Artin'de son yolculuğuna uğurlandı
17:52 Gelecek Partisi'nde peş peşe istifalar! Veysi Akay'ın ardından Abdullah Teber de sert sözlerle istifa etti
17:40 Dünyanın en uzun burunlu insanı Mehmet Özyürek Artin'de toprağa verildi
17:25 Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü! Veysi Akay'ın ardından Abdullah Teber de zehir zemberek sözlerle istifa etti
17:19 Selahattin Demirtaş'tan 2. tur seçimlerine yönelik dikkat çeken açıklama: Kimse benim hapisliğim üzerinden kirli hesap yapmasın
17:20 Metroda kıyafetlerini beğenmediği kişilere saldıran adam ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:06 Şarkıcı Tarkan, 19 Mayıs gününe özel Mustafa Kemal Atatürk için marş yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2023 19:53:02. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: YSK 1. tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement