Son Dakika: YSK 1. tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark

Türkiye 14 Mayıs'ta milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Meclis'in çoğunluğunu Cumhur İttifakı alırken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50'yi geçemediği için seçim 2. tura kaldı. 28 Mayıs tarihinde Türkiye bir kez daha sandık başına gidecek ve Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikilisinden en fazla oyu alan 13. cumhurbaşkanı seçilecek.

YSK KESİN SONUÇLARI YAYIMLADI

2. tur heyecanı devam ederken Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) ilk tur seçimlerine ilişkin beklenen açıklama geldi. YSK, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kesin seçim sonuçları şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan -27 milyon 133 bin 849 oy - %49,52

Muharrem İnce - 235 bin 783 oy - %0,43

Kemal Kılıçdaroğlu - 24 milyon 595 bin 178 oy - %44,88

Sinan Oğan - 2 milyon 831 bin 239 oy - %5,17

KATILIM ORANI YÜZDE 87.04

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87.04 oldu. 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.