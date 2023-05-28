Son Dakika! YSK ilan etti: Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı! İşte 2 adayın oy oranları

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

YSK: ERDOĞAN YENİDEN CUMHURBAŞKANI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, son oy oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, şunları söyledi: "Yurt içinde 192 bin 214 sandıktan an itibarıyla 191 bin 758 sandığımız açılmış olup sandık açılma oranı 99,32'dir. Yurt içinde Erdoğan'ın 51,91, Kılıçdaroğlu'nun 48.09 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt dışında 5657 sandıktan 4986 sandığın açıldığı, sandık açılmış oranının 88,14 olduğu görülmüştür. Erdoğan'ın yüzde 59,80, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 40,20 oranında oy aldığı görülmüştür. Genel toplamı sonucu 197 bin 871 sandıktan 196 bin 744'ün açıldığı sandık açılma oranını yüzde 99,43 olduğu görülmüş. Erdoğan'ın yüzde 52,14, Kılıçdaroğlu'nun 47,86 oy aldığı görülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, geçici sonuçlar sonucunda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür.

İL İL SEÇİM SONUÇLARI

ERDOĞAN: BUGÜN KAZANAN SADECE TÜRKİYE

Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla Üsküdar Kısıklı'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyoruz ki 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Ben bir şey daha söylemiştim, hatırlayın. Biz, öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştik. Öyleyse, bugün kazanan sadece Türkiye'dir" dedi.

KILIÇDAROĞLU: YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR, BİZ BURADAYIZ

Kılıçdaroğlu ise ikinci tur sonuçlarına ilişkin CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, biz buradayız" dedi.

AKŞENER: ERDOĞAN'I TEBRİK EDERİM

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "Seçmen bizim için en halis ölçüttür. Bu seçimlerde milletimiz söyleyeceğiniz söyledi. Bize düşen bu mesajı anlamaktır. Biz İYİ Parti olarak yapacağız. Umutsuzluğa kapılmayın. Sorunlara eğilme vakti" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Akşener, "Umarım kazanma hırsı gözünü yeniden kör etmez" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: TÜRK MİLLETİ BUGÜN TARİH YAZMIŞTIR

MHP Genel Başkanı Bahçeli ise parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türk milleti bugün tarih yazmış, kutlu varlığına, müstakbel geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkmıştır" dedi.