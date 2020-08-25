Son dakika! Yukatel Denizlispor'dan olağanüstü genel kurul kararı

Son dakika haberlerine göre Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 10 Eylül'de olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 10 Eylül'de olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, seçimli olağanüstü kongre kararı alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı tüzüğümüzün 7. maddesi hükümleri doğrultusunda 10 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda yapılmasına, toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde 18 Eylül Cuma günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verildi."

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 21:45

Kaynak: AA

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