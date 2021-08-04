Son Dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi - Son Dakika

Yüksek Askeri Şura toplantısı,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA ORG. MUSA AVSEVER GETİRİLDİ

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır" sözlerine yer verdi.

Kalın'ın açıklamasından satır başları:

"44 general ve amiralin görev süreli 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatılmıştır. 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir.

56 ALBAY GENERAL VE AMİRALLİĞE YÜKSELTİLDİ

30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir."

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