YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak - Son Dakika
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YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak

04.08.2022 15:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Hava ve deniz kuvvetleri komutanları emekli edilirken, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresi uzatıldı. Güler, böylece 1990'dan sonra 4 yıldan fazla bu görevi yerine getiren ilk Genelkurmay Başkanı olacak.

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amirallerin belirleneceği YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

GÜLER'İN GÖREV SÜRESİ 1 SENE UZATILDI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantı sonrasında alınan YAŞ kararlarını açıkladı. Duyuruda, şu ifadeler yer aldı: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı. 38 general ve amiral emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

ORGENERAL ATİLLA GÜLHA YENİ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI OLDU

Deniz ve hava kuvvetleri komutanları emekliye sevk edildiğinden Org. Atilla Gülhan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. 16 general amiral ve amiral üst rütbeye yükselmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmıştır. 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi."

GÖREV SÜRESİYLE İLGİLİ KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Genelkurmay Başkanlığı görev süresinin birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatabilmesine imkan tanıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ise toplantı sürerken Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameyle Genelkurmay Başkanlığı görev süresiyle ilgili değişikliğe gidildi.

Buna göre, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Subaylığa nasıp, terfi ve atama" başlıklı 9. maddesinin "Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır" fıkrasına "Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatılabilir." cümlesi eklendi.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresi bir yıl daha uzatıldı.' Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresi bir yıl daha uzatıldı.' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı.

Yaşar Güler, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak - Son Dakika
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