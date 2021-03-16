Son dakika! "Yüksek riskli" grupta yer alan İstanbul'da HES kodu kontrolleri sürüyor - Son Dakika

Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında yüksek riskli grupta yer alan İstanbul'da birçok yere girişte HES kodu kontrolleri devam ediyor.

Beşiktaş'ta Nispetiye Caddesi'ndeki kafe ve restoranlarda müşteriler HES kodları kontrol edilip cihazla ateşleri ölçüldükten sonra içeri alınıyor.

İşletmeciler aynı zamanda yüzde 50 kapasite ile hizmet vermeye özen gösterirken, 4 kişilik masalarda en fazla 2 kişinin oturmasına izin veriyor.

Kuaförler de müşterilerine HES kodu sorgulaması yaparak içeri alıyor. Bazı işletmeciler, Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan HES kodu sorgulama uygulamasını, salgının önlenebilmesi açısından yerinde bulduklarını dile getiriyor.