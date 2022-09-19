YKS ek yerleştirme sonuçları belli oldu! Kontenjanların yüzde 99'u doldu

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

SONUÇLAR ÖSYM'NİN SİTESİNDEN ÖĞREBİLEBİLECEK

Adaylar ek yerleştirme sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KAYIT İŞLEMLERİ 30 EYLÜL'DE BİTİYOR

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül'de yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

KONTEJYANLARIN YÜZDE 99'U DOLDU

Kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'unun doldu. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) açıklamasında yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı şöyle paylaşıldı: "Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür. Yerleşen adaylarımızın tamamını içtenlikle tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyoruz."