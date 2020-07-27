Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 adayın birinci olduğunu bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından YKS'de birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu. Buna göre, YKS'nin TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birincilik sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden oldu.
YKS'nin Yabancı Dil Testinin (YDT) oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sabah saatlerinde 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.
Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.