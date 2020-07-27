Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı - Son Dakika

Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı

Son dakika: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 adayın birinci olduğunu bildirdi.

İLK OTURUMUN 5 FARKLI BİRİNCİSİ VAR

Aygün, Twitter hesabından YKS'de birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu. Buna göre, YKS'nin TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.

SÖZEL BİRİNCİSİ İZMİR'DEN EŞİT AĞIRLIK BİRİNCİSİ OSMANİYE'DEN

YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birincilik sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden oldu.

YKS'nin Yabancı Dil Testinin (YDT) oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.

TERCİHLER 6-14 AĞUSTOS ARASINDA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sabah saatlerinde 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.

Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Nevşehir, Antalya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 09:44

Son Dakika Güncel Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı - Son Dakika
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