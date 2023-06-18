Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT başladı - Son Dakika
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT başladı

18.06.2023 10:25

Dün gerçekleştirilen TYT'nin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT, saat 10.15 itibarıyla başladı. 2.5 milyondan fazla adayın katıldığı sınavda, 160 soru için 180 dakika süre veriliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

SÜRE, 180 DAKİKA

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, saat 10.15'te başladı. 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanan sınavda 345 bin 898 kişi görev alıyor. Toplam 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verilecek. Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda AYT'ye toplam 9 bin 528 engelli aday katılıyor.

Son Dakika! Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT başladı

160 SORU SORULUYOR

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

Son Dakika! Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT başladı

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ BUGÜN AÇIK OLACAK

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.

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AYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT başladı - Son Dakika
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