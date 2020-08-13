Son Dakika | Yüksekova'da gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Son Dakika | Yüksekova'da gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu

Gelen son dakika haberlerine göre Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiflik Beldesinde gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu.

Son Dakika | Yüksekova'da gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiflik Beldesinde gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçesinde bağlı Büyükçiftlik Beldesinde ikame eden Reşit Güler' ait 5 bin bağ ot bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alev alan otların yandığını gören çevredeki köy sakinleri hemen Güler ailesinin yardımına koştular. Yardımda yetersiz kalan köy sakinleri, hemen Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğüne haber verdiler. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahalede bulunarak söndürüldü.

Güler ailesi ise yangına müdahalede bulanan itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Yüksekova, İtfaiye, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 00:59

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Yüksekova'da gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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