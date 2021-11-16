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Son Dakika | Yüksekova'da korkutan yangın - Son Dakika

Son Dakika | Yüksekova'da korkutan yangın

16.11.2021 08:42
Son Dakika | Yüksekova'da korkutan yangın

Edinilen son dakika haberine göre HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçenin Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Cemil Çoğaç'a ait odunlukta bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri olumsuz bir durum yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Yüksekova'da korkutan yangın - Son Dakika


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