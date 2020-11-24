HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, bir grup öğretmen, terör şehidi meslektaşları için ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüş düzenledi.

Yüksekova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları etkinlikleri kapsamında Şemsettin Onay Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bir araya gelen bir grup öğretmen, şehit meslektaşları için yürüyüş düzenledi. Ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüş yapan öğretmenlere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, şube müdürleri de eşlik etti. Öğretmenlerin, bayraklı yürüyüşü saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.