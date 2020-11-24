Son Dakika | Yüksekova'da öğretmenlerden şehit meslektaşları için yürüyüş
24.11.2020 12:17
Gelen son dakika haberine göre HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, bir grup öğretmen, terör şehidi meslektaşları için ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüş düzenledi.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, bir grup öğretmen, terör şehidi meslektaşları için ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüş düzenledi.
Yüksekova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları etkinlikleri kapsamında Şemsettin Onay Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bir araya gelen bir grup öğretmen, şehit meslektaşları için yürüyüş düzenledi. Ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüş yapan öğretmenlere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, şube müdürleri de eşlik etti. Öğretmenlerin, bayraklı yürüyüşü saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Son Dakika Kervansaray Holding'e kayyum ataması sırasında rüşvet dağıtıldığı iddiası HSK'ya taşındı Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı Güne düşüşle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altın 463 liradan işlem görüyor Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Profesörün adına sahte Instagram hesabı açıp teşhis bahanesiyle ailelerden çocukların özel bölgelerine ait fotoğraf istemişler Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı