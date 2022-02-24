YÜKSEKOVA'DA TEFECİLİK OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika
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YÜKSEKOVA'DA TEFECİLİK OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

24.02.2022 18:19

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tefecilik yaptıkları tespit edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tefecilik yaptıkları tespit edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda ise silah, senet, ve pos makinaları ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesinde tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 10 senet, 17 çeşitli alım- satım sözleşmesi, çok sayıda çek ve 2 pos makinesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. (DHA)

YÜKSEKOVA'DA TEFECİLİK OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
YÜKSEKOVA'DA TEFECİLİK OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
YÜKSEKOVA'DA TEFECİLİK OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

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Yüksekova, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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