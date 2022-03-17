Son dakika: YÜKSEKOVA'DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN NÖBET TUTAN POLİSLERE BÖREK İKRAMI - Son Dakika
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Son dakika: YÜKSEKOVA'DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN NÖBET TUTAN POLİSLERE BÖREK İKRAMI

17.03.2022 15:17

Son dakika gündem haberi: HAKKARİ'de lise öğrencileri, soğuk havalarda ilçe girişindeki kontrol noktasında nöbet tutan polis ekiplerine börek ikram etti.

HAKKARİ'de lise öğrencileri, soğuk havalarda ilçe girişindeki kontrol noktasında nöbet tutan polis ekiplerine börek ikram etti.

Yüksekova ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki Şemsettin Onay Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler, soğuk havada nöbet tutan polislere börek ikram etti. Öğrenciler evlerinde hazırladıkları börekleri, ilçe girişindeki kontrol noktasında polislere verdi. Okulun 11'inci sınıf öğrencisi İlayda Erbaş, "Şemsettin Onay Anadolu Lisesi öğrencileri olarak burada çalışmakta olan polis ağabeylerimize börek yaptık. Evde hazırlamış olduğumuz börekleri ikram ettik. Onlar okulda sürekli bizimle seminer ve sinema etkinliği düzenliyorlar. Biz de onların bu ilgilerini karşılıksız bırakmak istemedik ve buraya geldik. Bu soğukta az da olsa bizim de onlara bir katkımız olsun. Onları mutlu etmek için geldik" diye konuştu.

Kontrol noktasında nöbet tutan polisler ise kendilerini düşünen öğrencilere teşekkür etti.

Son dakika: YÜKSEKOVA'DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN NÖBET TUTAN POLİSLERE BÖREK İKRAMI
Son dakika: YÜKSEKOVA'DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN NÖBET TUTAN POLİSLERE BÖREK İKRAMI
Son dakika: YÜKSEKOVA'DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN NÖBET TUTAN POLİSLERE BÖREK İKRAMI

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Öğrencilerden soğuk havada nöbet tutan güvenlik güçlerine sıcak börek Öğrencilerden soğuk havada nöbet tutan güvenlik güçlerine sıcak börek

Anadolu Lisesi, Yüksekova, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: YÜKSEKOVA'DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN NÖBET TUTAN POLİSLERE BÖREK İKRAMI - Son Dakika


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