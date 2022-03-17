Son dakika: YÜKSEKOVA'DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN NÖBET TUTAN POLİSLERE BÖREK İKRAMI - Son Dakika

HAKKARİ'de lise öğrencileri, soğuk havalarda ilçe girişindeki kontrol noktasında nöbet tutan polis ekiplerine börek ikram etti.

Yüksekova ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki Şemsettin Onay Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler, soğuk havada nöbet tutan polislere börek ikram etti. Öğrenciler evlerinde hazırladıkları börekleri, ilçe girişindeki kontrol noktasında polislere verdi. Okulun 11'inci sınıf öğrencisi İlayda Erbaş, "Şemsettin Onay Anadolu Lisesi öğrencileri olarak burada çalışmakta olan polis ağabeylerimize börek yaptık. Evde hazırlamış olduğumuz börekleri ikram ettik. Onlar okulda sürekli bizimle seminer ve sinema etkinliği düzenliyorlar. Biz de onların bu ilgilerini karşılıksız bırakmak istemedik ve buraya geldik. Bu soğukta az da olsa bizim de onlara bir katkımız olsun. Onları mutlu etmek için geldik" diye konuştu.

Kontrol noktasında nöbet tutan polisler ise kendilerini düşünen öğrencilere teşekkür etti.