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Son Dakika: Altının gram fiyatı 1.808 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika

Son Dakika: Altının gram fiyatı 1.808 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Son Güncelleme: 26.10.2023 11:19

Son dakika: İsrail-Hamas arasında yaşanan çatışmaların şiddetinin artmasıyla güvenli liman olarak bilinen altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. 1.800 liranın üzerine çıkan altının gram fiyatı 1.808 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

İsrail-Hamas çatışmalarında şiddetin dozunun artması piyasaları da etkiledi. Güvenli liman olarak tabir edilen altın rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Geçen hafta 1.798 lirayla rekor kıran gram altın, bugün rekor tazeledi.

GRAM 1.800 LİRAYI AŞTI

1.800 lirayı aşan altının gram fiyatı 1.808 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 11.14 itibarıyla gram altın 1.801 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.002 liradan, cumhuriyet altını da 12.368 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.989 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA 2 BİN DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, İsrail- Filistin çatışmasının daha geniş bir coğrafyaya taşınabileceği endişesinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.960 ve 1.940 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Altının gram fiyatı 1.808 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Altının gram fiyatı 1.808 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika
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