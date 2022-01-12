Son dakika... Yunak'ta askere giden gençlerin Türk bayrağı ile harçlık toplama geleneği - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinden vatani görevini yapmak için askere giden gençler, Türk bayrağı açarak harçlık toplama geleneğini, bu sefer Yunak Çarşı esnafı ile Çarşamba pazarında yaptı.

Yarım asırlık devam eden geleneğin yaşatıldığı ilçede toplanan bahşişler gençler için askerlik yolunda cep harçlığı oluyor.

Türk Bayrağı açıp ilçe merkezini baştan başa gezen asker adayı gençlere, gerek esnaf gerekse alış veriş yapan ilçe sakinleri harçlık verip sağ salim dönmeleri için dua etti.

Çarşamba Pazar'ı alanında da vatandaşlar bayrakla gezen asker adaylarını alkışlayarak sevgi gösterisinde bulunup, harçlık dağıttı.