Son dakika! Yunan Sahil Güvenliği'nden bir barbarlık daha...4 mülteci kayıp 35'i kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika! Yunan Sahil Güvenliği'nden bir barbarlık daha...4 mülteci kayıp 35'i kurtarıldı

Son dakika habere göre - Yunan Sahil Güvenliği'nden bir barbarlık daha...4 mülteci kayıp 35'i kurtarıldı Yunan Sahil Güvenlik ekipleri mültecilerin botlarını kesti, benzin bidonlarını alıp ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarından Yunanistan'a gitmek...

- Yunan Sahil Güvenliği'nden bir barbarlık daha...4 mülteci kayıp 35'i kurtarıldı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri mültecilerin botlarını kesti, benzin bidonlarını alıp ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarından Yunanistan'a gitmek isteyen mültecileri taşıyan bot, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince batırıldı. Mülteciler can pazarı yaşarken, onların imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. 35 mülteci kurtarıldı, 4 mülteci ise halen kayıp.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün gece 02.45'te Çıplak Ada batısı yaklaşık 1 mil mesafede 1 adet düzensiz göçmen botunun battığını ihbar aldı. Bölgeye bir sahil güvenlik botu sevk edildi. Giden Türk ekibi, göçmen botunun yarı batık durumda olduğunu ve suyun üzerinde göçmenlerin bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine derhal arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Olay mahalline 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Emniyet ve Güvenlik Timi, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı daha görevlendirildi.

Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler ilk ifadelerinde, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik botlarının kesilerek ve benzin bidonları alınarak Türk Karasularına geri itildiklerini ifade ettiler.

Göçmenlerden alınan ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Yunan Sahil Güvenliği'nden bir barbarlık daha...4 mülteci kayıp 35'i kurtarıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:49 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 15:13 Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü 14:05 Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:25 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor 23:03 Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 20:28 Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
16:56
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
16:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
16:49
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
16:46
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
16:44
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi
16:34
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
16:22
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
16:22
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
16:08
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı
16:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 17:16:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Yunan Sahil Güvenliği'nden bir barbarlık daha...4 mülteci kayıp 35'i kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]