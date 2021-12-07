Son dakika... Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri sınırda yakalandı - Son Dakika

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri sınırda yakalandı.
Güvenlik güçleri, Elçili köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan S.H ve F.G'yi yakaladı.
Kimlik sorgusunda şüphelilerin "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan kayıtları olduğu belirlendi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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