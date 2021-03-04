Son Dakika | Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
04.03.2021 15:35
Son dakika haberler: Edirne'nin Kaşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Edirne'nin Kaşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonrası yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi H.B, G.G ve H.B'yi ilçe çıkışında yakaladı. Sahte kimlikle dolaşan şüphelilerin arama kayıtlarının olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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