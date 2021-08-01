Son Dakika: Yunanistan'a nota verildi! Edirne'de bir Türk vatandaşı Yunanistan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürüldü

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Meriç ilçesine bağlı Yunanistan sınırındaki Adasarhanlı köyünde, iddiaya göre Mehmet Durgun, arkadaşı S.Ş. ile birlikte kaçak göçmenlerin nehri geçmek için kullanıp bıraktıkları botları almak için Meriç Nehri üzerindeki adacığa gitti.

YUNANİSTAN TARAFINDAN AÇILAN ATEŞ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada saat 19.00 sıralarında Yunan tarafında bulunan sivil giyimli kişiler ile Mehmet Durgun ve yanındaki S.Ş. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Yunanistan tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu Mehmet Durgun, yüzüne isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

BÜYÜKELÇİ MASLAHATGÜZARI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Edirne'de dün akşam sınırın Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu bir Türk vatandaşının hayatını kaybetmesiyle ilgili bu ülkenin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Eleni Vakali, Bakanlığa çağrılarak, Türkiye'nin tepkisini içeren nota verildi.

TÜRKİYE OLAYI PROTESTO EDİYOR

Maslahatgüzar Vakali'ye, Türkiye'nin protesto ettiği söz konusu olayın soruşturularak sonucu hakkında bilgi verilmesinin, katil veya katillerin yakalanarak cezalandırılmasının, tekrarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasının talep edildiği ve olayın mağdurları ile ailelerinin tazminat haklarının saklı tutulduğu bildirildi.