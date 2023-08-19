Son Dakika! Yunanistan\'a yasa dışı geçmeye çalışan 6\'sı FETÖ mensubu 25 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve İran'dan ülkemize, Türkiye'den de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 25 kişinin yakalandığını duyurdu.

6'SI FETÖ, 4'Ü PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ

MSB, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kaçak yollarla Suriye ve İran'dan ülkemize, Türkiye'den de Yunanistan'a geçmeye çalışan 25 şahsın yakalandığını, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 4'ünün PKK terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.

"25 ŞAHIS HUDUT BİRLİKLERİMİZ TARAFINDAN YAKALANDI"

MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Suriye ve İran'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 25 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakaladı. Yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 4'ünün PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.