Son Dakika! Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 6'sı FETÖ mensubu 25 kişi yakalandı - Son Dakika

Son Dakika! Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 6'sı FETÖ mensubu 25 kişi yakalandı

Son Dakika! Yunanistan\'a yasa dışı geçmeye çalışan 6\'sı FETÖ mensubu 25 kişi yakalandı
Son Güncelleme: 19.08.2023 12:19

Son dakika! Suriye ve İran'dan ülkeye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı FETÖ, 4'ü PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 25 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve İran'dan ülkemize, Türkiye'den de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 25 kişinin yakalandığını duyurdu.

6'SI FETÖ, 4'Ü PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ

MSB, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kaçak yollarla Suriye ve İran'dan ülkemize, Türkiye'den de Yunanistan'a geçmeye çalışan 25 şahsın yakalandığını, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 4'ünün PKK terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.

"25 ŞAHIS HUDUT BİRLİKLERİMİZ TARAFINDAN YAKALANDI"

MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Suriye ve İran'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 25 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakaladı. Yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 4'ünün PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika! Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 6'sı FETÖ mensubu 25 kişi yakalandı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel

Yunanistan, Türkiye, Suriye, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 6'sı FETÖ mensubu 25 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 6'sı FETÖ mensubu 25 kişi yakalandı - Son Dakika
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