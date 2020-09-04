Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten küstah açıklama: Türkiye tehdit politikasından vazgeçmeli - Son Dakika
Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten küstah açıklama: Türkiye tehdit politikasından vazgeçmeli
Son dakika: Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye açıklaması geldi. Miçotakis, "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.
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4.09.2020 11:02:47. #1.11#
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