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Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
45 dakika önce
Son dakika: Yunanistan'da 66 yaşındaki bir adam koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bu vaka, ülkedeki koronavirüs kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti. Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:42
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