Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika Dünya

Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

45 dakika önce

Son dakika: Yunanistan'da 66 yaşındaki bir adam koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bu vaka, ülkedeki koronavirüs kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölümün yaşandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında başka sağlık problemleri de olan 66 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği belirtildi.

Yunanistan'da şu ana kadar 99 koronavirüs vakası tespit edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
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Yunanistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:42 
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