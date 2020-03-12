Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölümün yaşandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında başka sağlık problemleri de olan 66 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği belirtildi.

Yunanistan'da şu ana kadar 99 koronavirüs vakası tespit edildi.

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