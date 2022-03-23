Son dakika: Yunanistan'da hastanedeki Kovid-19 önlemlerini vinçle "aştılar" - Son Dakika
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Son dakika: Yunanistan'da hastanedeki Kovid-19 önlemlerini vinçle "aştılar"

23.03.2022 16:03
Son dakika: Yunanistan'da hastanedeki Kovid-19 önlemlerini vinçle "aştılar"

Son dakika haberi: Yunanistan'da doğum yapan kadını Kovid-19 önlemleri nedeniyle ziyaret edemeyen yakınları, anne ve bebeği vinçle 10 metre yüksekliğe çıkarak pencereden görebildi.

Yunanistan'da doğum yapan kadını Kovid-19 önlemleri nedeniyle ziyaret edemeyen yakınları, anne ve bebeği vinçle 10 metre yüksekliğe çıkarak pencereden görebildi.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Maria Banyu adındaki kadın Drama kentinde birkaç gün önce doğum yaptı. Yakınları, hastanede uygulanan Kovid-19 önlemleri nedeniyle çiçeği burnunda anneyi ve bebeğini ziyaret edemedi.

Yeni doğan bebeğin vinç operatörü olan dedesi, anne ve bebeği görmek isteyen yakınlarını vinçle 10 metre yüksekliğe çıkardı.

Kucağında bebeğiyle pencereden bakan 25 yaşındaki anneyi, ailesi ellerinde balonlarla vinç üzerinden selamladı.

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Yunanistan, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Yunanistan'da hastanedeki Kovid-19 önlemlerini vinçle 'aştılar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Yunanistan'da hastanedeki Kovid-19 önlemlerini vinçle "aştılar" - Son Dakika
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