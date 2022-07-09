Son dakika! Yunanistan'dan, silahlı saldırı sonucu ölen eski Japonya Başbakanı Abe için taziye - Son Dakika
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Son dakika! Yunanistan'dan, silahlı saldırı sonucu ölen eski Japonya Başbakanı Abe için taziye

09.07.2022 11:14
Son dakika! Yunanistan'dan, silahlı saldırı sonucu ölen eski Japonya Başbakanı Abe için taziye

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yunanistan, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı yayımladı.

Yunanistan, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı yayımladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter'da yaptığı paylaşımda, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Saldırıyı "korkunç ve acımasız" olarak tanımlayan Miçotakis, "Çok büyük katkıları oldu. Bu suç, demokrasiye yapılmış bir saldırıdır." paylaşımında bulundu.

Eski Japonya Başbakanı Abe, dün ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Shinzo Abe, Yunanistan, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Yunanistan'dan, silahlı saldırı sonucu ölen eski Japonya Başbakanı Abe için taziye - Son Dakika

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