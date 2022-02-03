Üye Girişi
Son Dakika | Yunanistan dünyanın gözü önünde vahşeti yaşatıyor: Donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika

Son Dakika | Yunanistan dünyanın gözü önünde vahşeti yaşatıyor: Donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi

03.02.2022 11:48
Son Dakika | Yunanistan dünyanın gözü önünde vahşeti yaşatıyor: Donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi

Son dakika 3. sayfa haberi: Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden göçmen sayısı 16'ya yükseldi.

Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden göçmen sayısı 16'ya yükseldi. Cesetlerin bulunduğu bölgede inceleme yapılıyor.

Yunanistan göçmenlere tüm dünyanın gözleri önünde vahşeti yaşatmaya devam ediyor. Ege Denizi'nde göçmenlerin botlarını patlatıp göçmenleri ölüme iten Yunanistan, bu kez de Edirne'de vicdanları sızlatan bir vahşete neden oldu.

Dün sabah, Yunan askerleri tarafından ayakkabı ve giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta Edirne'ye itilen 12 göçmenin cansız bedenleri İpsala ilçesinde tarlalarda bulunmuştu. Yapılan aramalarda bu sabah 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Göçmenlerin bulunduğu alanda geniş çaplı araştırma yapılıyor. Olay yerinde çok sayıda ambulans da hazır bekletiliyor. - EDİRNE

Son Dakika | Yunanistan dünyanın gözü önünde vahşeti yaşatıyor: Donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi
Son Dakika | Yunanistan dünyanın gözü önünde vahşeti yaşatıyor: Donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi

YORUMLAR
500

Yunanistan, Göçmen, Edirne, Yunan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Yunanistan dünyanın gözü önünde vahşeti yaşatıyor: Donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:47 İBB'den İstanbulkart bedellerine yüzde 92, vizelemeye yüzde 160 zam!
11:46 3 Şubat altının gramı 787 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 Ünlü doktor açıkladı: Göbek yağından kurtulmak için şekeri kesin!
11:40 Donarak ölen göçmen sayısı 16'ya çıktı! 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
09:53 Engelliler Derneği fuhuş çetesi çıktı! Şüphelinin pişkinliği: Podyuma çıktık
11:17 AK Partili vekil "seçim sathındayız" deyince, Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Ne seçimi, ne alakası var
11:13 Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması gündem oldu
11:10 Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasına Danla Bilic'ten yorum: Benden hızlısı mezarda
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Konseyi için: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız
11:00 Bir hafta önce çocuğu olmuştu! Emre Karayel babasını kaybetti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 11:54:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Yunanistan dünyanın gözü önünde vahşeti yaşatıyor: Donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement