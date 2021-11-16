Yunanistan göçmenleri ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor - Son Dakika

Yunanistan göçmenleri ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında iki ayrı olayda Yunan unsurları tarafından can salları ve lastik bot içerisinde ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - AYDIN

Son Dakika

Stefan Kuntz'un A Milli Takım'da forma vermediği Yusuf Yazıcı'dan takdir toplayan paylaşım

Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti

Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!

Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın

Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir