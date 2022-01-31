Üye Girişi
Son dakika haberleri | Yunanistan göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yunanistan göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor

31.01.2022 21:01
Son dakika haberleri | Yunanistan göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor

Son dakika haberler: Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından motorları sökülmüş ve can sallarına bindirilen düzensiz göçmenler Türk karasularına geri itilerek adeta ölüme terk ediliyor.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından motorları sökülmüş ve can sallarına bindirilen düzensiz göçmenler Türk karasularına geri itilerek adeta ölüme terk ediliyor. Yunanistan unsurları tarafından geri itilen düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvelik ekiplerince kurtarılıyor.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca bir gece içinde üç ayrı geri itme olayında toplam 72 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris ilçesi açıklarında Yunan güvenlik unsurlarınca motorları sökülmüş iki can salına bindirilen ve 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yine Marmaris açıklarında sabah saatlerinde iki ayrı geri itme olayında motorları sökülen lastik botlar içinde toplam 37 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şahıs yakalandı.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/İHA)

Son dakika haberleri | Yunanistan göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor
Son dakika haberleri | Yunanistan göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor
Son dakika haberleri | Yunanistan göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor

YORUMLAR
500

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Marmaris, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Yunanistan göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:55 Polis, İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gençleri engelledi mi? EGM açıklama yaptı
20:52 Bizim Köyün Kızları Yarışmacısı Kübra Ece'nin ölümünün ardından üzen 'aldatılma' iddiası! Bunalıma girmiş
20:32 Galatasaray'da tüm gözler Xavi'ye çevrildi! "Evet" derse bir başka Barçalı daha Aslan forması giyecek
20:21 Ukrayna'dan savaşa hazırlığı andıran hamle! Gönüllülere silah kullanmayı öğretiyorlar
20:19 Adana'da korkunç cinayet! 2 çocuğunun gözü önünde yengesi ile annesini tabancayla başlarından vurarak katletti
20:09 Bu da oldu! Kafası karışan Avrupa devi, hakemle sözleşme imzaladı
19:58 Son Dakika: Türkiye'de 31 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 182 kişi vefat etti, 93 bin 261 yeni vaka tespit edildi
19:55 Batman Üniversitesi'nden teknolojiyle ilgili önemli hareket! Dev yarışma ilgi çekecek
19:47 Domenec Torrent'ten ayrılık sorusuna şaşırtan cevap! "Bavullar hazır" çıkışı sosyal medyada gündem oldu
19:46 Rihanna sobelendi! Ünlü şarkıcı hamileliğini bir süredir gizliyormuş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 21:13:43. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Yunanistan göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement