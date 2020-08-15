Son Dakika: Yunanistan'ın ölüme ittiği 26 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Kurtarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

13 Ağustos tarihinde saat 17.25 sıralarında Foça ilçesi Aslanburnu mevkisinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bilgi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 13:07

Kaynak: İHA

Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız

Dünya Ekonomik Forumu kurullarında MESS ve Akkol'a yeni görev

Son Dakika: Trabzonspor'da bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı

İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı