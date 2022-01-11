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Yunanistan'ın ölüme ittiği 63 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Yunanistan'ın ölüme ittiği 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

11.01.2022 19:43
Yunanistan'ın ölüme ittiği 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 63 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 63 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 8 Ocak saat 23.10 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 14 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 10 Ocak saat 07.35 sıralarında ise Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden çalışma başlattı. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

10 Ocak saat 23.15 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri teyakkuza geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 25 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan toplam 63 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Yunanistan'ın ölüme ittiği 63 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın ölüme ittiği 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, İzmir, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın ölüme ittiği 63 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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