Son dakika: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenleri Türk askeri kurtardı - Son Dakika

Dün saat 08.20 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 24 düzensiz göçmen, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edildi.

Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 24 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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