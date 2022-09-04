Yunanistan'daki Lavrion kampında eğitim görüp İstanbul'da bombalı eylem planı yapan terörist yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan'daki Lavrion kampında eğitim görüp İstanbul'da bombalı eylem planı yapan terörist yakalandı

04.09.2022 23:20

Yunanistan Lavrion Kampı'nda eğitim gören ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olan Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da gerçekleşen operasyon sonucu yakalandı.

İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında büyük bir facianın önüne geçti. Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı.

Son Dakika: Yunanistan'daki Lavrion kampında eğitilip PKK talimatıyla Türkiye'ye bombalı eyleme gönderilen terörist İstanbul'da yakalandı

BAKAN SOYLU, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha: HDPKK'nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK'nın değil Yunanistan'ın da ilgiye ihtiyacı var" ifadeleriyle aktardı.

Son Dakika: Yunanistan'daki Lavrion kampında eğitilip İstanbul'da bombalı eyleme gönderilen terörist kıskıvrak yakalandı

LAVRİON, PKK KAMPINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Lavrion, Yunanistan'da bir tatil kasabası olarak biliniyor. Ancak beldedeki göçmen kampı adeta terör örgütü PKK'ya ev sahipliği yapıyor. Kampta yuvalanan teröristlerin faaliyetleri geçtiğimiz aylarda Yunan medyasına da yansımıştı. Yunan StarNEWS televizyonunda Lavrion kampına ait haber yayınlandı.

PKK'YA AİT SEMBOLLER VE TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN GÖRSELLERİ

Lavrion Kampı içerisinden çekilen görüntülerde, terör örgütü PKK'ya ait semboller ile teröristbaşı Öcalan'ın görsellerinin yer alması dikkati çekti. Kanalın bu kampta röportaj yaptığı ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçan kişilerin, terör örgütünün gençlik yapılanmalarında faaliyet gösterdiği ve terör suçlarından aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

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Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı Son dakika haberi: Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin... Son dakika haberi: Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin...

Yunanistan, Türkiye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'daki Lavrion kampında eğitim görüp İstanbul'da bombalı eylem planı yapan terörist yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'daki Lavrion kampında eğitim görüp İstanbul'da bombalı eylem planı yapan terörist yakalandı - Son Dakika
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