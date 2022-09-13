Yunanistan yine yaptı! Türk karasularına itilen bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler can verdi - Son Dakika
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Yunanistan yine yaptı! Türk karasularına itilen bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler can verdi

13.09.2022 19:28
Yunanistan yine yaptı! Türk karasularına itilen bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler can verdi

Yunanistan unsurlarınca Ege açıklarından Türk karasularına geri itilen göçmenlerden 2'si bebek, 3'ü çocuk ve 1'i kadın toplamda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yunanistan, Ege sınırından Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik sert müdahalesini sürdürüyor. Yunan unsurlarının Ege'de son olarak gerçekleştirdiği müdahalenin ardından feci bir olay yaşandı.

6 KİŞİ CAN VERDİ, ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Yunanistan unsurlarınca Ege açıklarında Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenlerden 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

BÖLGEDEKİ GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

Diğer yandan bölgedeki gerginliğin devam ettiği ve Yunan unsurlarının sınırdan geçmek isteyen göçmenlere taviz vermediği öğrenildi.

YORUMLAR
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Bakan Akar'dan Yunanistan'a çok sert tepki: Tarihten ders alın diyoruz, akıllı olun Bakan Akar'dan Yunanistan'a çok sert tepki: Tarihten ders alın diyoruz, akıllı olun Yunanistan unsurlarınca Ege açıklarında Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenlerden 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere 6 kişi hayatını... Yunanistan unsurlarınca Ege açıklarında Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenlerden 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere 6 kişi hayatını...

Yunanistan, Türkiye, Ege, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan yine yaptı! Türk karasularına itilen bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler can verdi - Son Dakika
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