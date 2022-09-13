Yunanistan, Ege sınırından Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik sert müdahalesini sürdürüyor. Yunan unsurlarının Ege'de son olarak gerçekleştirdiği müdahalenin ardından feci bir olay yaşandı.
Yunanistan unsurlarınca Ege açıklarında Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenlerden 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.
Diğer yandan bölgedeki gerginliğin devam ettiği ve Yunan unsurlarının sınırdan geçmek isteyen göçmenlere taviz vermediği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan yine yaptı! Türk karasularına itilen bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler can verdi - Son Dakika