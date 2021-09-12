Son dakika! Yunus Emre Enstitüsü, "Selam Olsun" projesinin beşinci durağı Bosna Hersek'te etkinlikler düzenledi - Son Dakika

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla yurt dışındaki merkezlerinde birçok etkinliğe imza atan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), bu kapsamda düzenlediği "Selam Olsun" projesinin beşinci durağı Bosna Hersek'te etkinlikler gerçekleştirdi.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre'yi anmak ve ortak medeniyetin paylaşıldığı ülkelerde, kültürel ve tarihsel bağların sanat ile pekiştirilmesini amaçlayan proje kapsamındaki etkinlikler Bosna Hersek'in Busovaca ve Fojnica şehirlerinde düzenleniyor.

Bu kapsamda, Busovaca'da yapımı tamamlanan Altın Oran İlkokulunun açılış töreninde katılımcılarla buluşan proje ilgiyle takip edildi.

Açılış törenine, Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo, Busovaca Belediye Başkanı Asım Mektic, Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman'ın yanı sıra öğrenci ve veliler katıldı.

İki ülke milli marşlarının okunması ile başlayan törende protokol konuşmalarının ardından öğrencilerin sergilediği folklor oyunlarıyla birlikte seslendirdikleri şarkı ve şiirlerle renklenen programda YEE'nin gerçekleştirdiği etkinlikler büyük ilgi gördü.

Enstitü sanatçıları Alper Tuna ve Mert Talat Dilekçioğlu'nun sahne performansları büyük beğeni toplarken, Alper Tuna Anadolu ezgilerini, Dilekçioğlu ise Yunus Emre'nin dizelerini katılımcılarla buluşturdu.

Ardından Tiyatro oyuncuları Abdülaziz Öktem ve Faruk Karagül tarafından öğrencilere yönelik icra edilen animasyon gösterilerinin yanı sıra geleneksel Türk tiyatrosundan Karagöz-Hacivat da canlı performans olarak sergilendi.

Ressam Murat Yılmaz tarafından düzenlenen ebru atölyesinde ise bu sanatı tecrübe etme fırsatı bulan çocukların ortaya koyduğu ürünlerle birlikte Yunus Emre'nin "4 Kapı 40 Makam" felsefesinden yola çıkılarak hazırlanan yapbozlar çocuklara hediye edildi.

Enstitünün yürüttüğü "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında Türkçe derslerin de verileceği ilkokulun kültür merkezinde YEE tarafından çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerin de düzenleneceği ifade edildi.

İki gün sürecek buluşma kapsamında, ikinci yabancı dil olarak Türkçeyi tercih eden öğrencilere yönelik Fojnica YEE'de de düzenlenecek etkinlikte ise Yunus Emre'nin evrensel ve insanlığa dair mesajlarını içeren seçilmiş şiirlerinin de seslendirileceği belirtildi.

Bir sonraki durağı Macaristan olan proje, Romanya'da düzenlenecek etkinliklerin ardından sona erecek.