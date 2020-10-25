Son dakika... Yunus polisleri geç kalan genci sınava yetiştirdi; o anlar görüntülendi - Son Dakika

SAKARYA'da, KPSS ön lisans oturumuna geç kalan genç, Yunus polislerince sınava yetiştirildi.

KPSS ön lisans oturumu için sınav merkezlerine gelen adaylardan kimlik ve sınav giriş belgelerini unutanlara polis ekipleri yardımcı oldu. Adapazarı Ahmet Nejdet Güven Caddesi'nde bir kişi, KPSS oturumuna yetişmek için polis ekiplerinden yardım istedi. Yunus polisleri, sınava girecek kişiyi Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu'na yetiştirdi. Aksiyon filmlerini aratmayacak anlar ise polis kameralarına yansıdı. Görüntülerde polislerden yardım isteyen gencin motosiklete bindirilmesi ve sınava gireceği okula yetiştirilmesi yer aldı.