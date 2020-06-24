Son dakika! Yunusemreli basketbolcular basketbolun tecrübeli isimleriyle buluştu - Son Dakika

Son dakika! Yunusemreli basketbolcular basketbolun tecrübeli isimleriyle buluştu

Gelen son dakika haberine göre Yunusemere Belediyespor Basketbol Takımı, pandemi sürecinde Türk basketbolunun tecrübeli isimleri ile telekonferans yöntemiyle bir araya geldi.

Yunusemere Belediyespor Basketbol Takımı, pandemi sürecinde Türk basketbolunun tecrübeli isimleri ile telekonferans yöntemiyle bir araya geldi.


Yunusemre Belediyespor basketbolcuları ve antrenörleri telekonferans yöntemiyle basketbol süper lig oyuncusu Merve Uygul, süper lig ve milli takım oyuncusu Gizem Başaran, tecrübeli eski antrenör Cenk Gürle ve Amerika'da antrenörlük yapan İpek Türkyılmaz ile bir araya geldi. Sporcular buluşmalarda basketbolun başarılı isimler ile tanışarak, başarıya giden yolda ne yapmaları gerektiğini en deneyimli isimlerinden dinleme fırsatı buldu. Merak edilenleri deneyimli isimlere soran Yunusemreli sporcular, basketbolun inceliklerini de öğrendi. - MANİSA

Yunusemre, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika! Yunusemreli basketbolcular basketbolun tecrübeli isimleriyle buluştu - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

21:07 Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor 20:40 Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü 20:00 Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğu İbrahim Üzülmez'e emanet 19:44 Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi 18:14 Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı 15:29 Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş 14:34 Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın 13:02 Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı 12:43 Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı 12:11 Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı 10:48 Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı 10:28 Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı 10:02 Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim 09:06 Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
22:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
22:01
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
21:46
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
21:22
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
21:17
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
21:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 22:48:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Yunusemreli basketbolcular basketbolun tecrübeli isimleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]