Son dakika! Yunusemreli basketbolcular basketbolun tecrübeli isimleriyle buluştu

Yunusemere Belediyespor Basketbol Takımı, pandemi sürecinde Türk basketbolunun tecrübeli isimleri ile telekonferans yöntemiyle bir araya geldi.



Yunusemre Belediyespor basketbolcuları ve antrenörleri telekonferans yöntemiyle basketbol süper lig oyuncusu Merve Uygul, süper lig ve milli takım oyuncusu Gizem Başaran, tecrübeli eski antrenör Cenk Gürle ve Amerika'da antrenörlük yapan İpek Türkyılmaz ile bir araya geldi. Sporcular buluşmalarda basketbolun başarılı isimler ile tanışarak, başarıya giden yolda ne yapmaları gerektiğini en deneyimli isimlerinden dinleme fırsatı buldu. Merak edilenleri deneyimli isimlere soran Yunusemreli sporcular, basketbolun inceliklerini de öğrendi. - MANİSA