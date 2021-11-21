Son dakika! Yunusun tekle ile dansı kamerada - Son Dakika

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Yunusun tekle ile dansı kamerada

Tekneye eşlik eden Yunus görsel şölen oluşturdu

ANTALYA - Antalya'da denizde tekneye eşlik eden yunusun dansı kameralara yansıdı. Yunus balığının tekneye eşlik etmesinin yer aldığı o anlar adeta görsel şölen oluşturdu.

Kumluca İlçesi Adrasan açıklarında bir yunusun tekneye eşlik etmesi tekne sahibi tarafından görüntülendi. Yunus balığının tekneye eşlik etmesinin yer aldığı o anlar ise adeta görsel şölen oluşturdu. Yunus, bir an olsun teknenin yanından ayrılmadı. Tekne ile birlikte bata çıka ilerleyen yunus adeta dans etti. O anları gören vatandaşlar ise zaman zaman sevinç çığlıkları attı.