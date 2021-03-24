Son dakika! Yüreğir'deki uygulamada 6 gözaltı - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen uygulamada kişi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde huzurun sağlanması için uygulama başlattı. Uygulamalarda polis şüphelendiği şahısları durdurarak arama yaptı. Aramalarda 52 gram esrar, 470 gram bonzai, mermi ve uyuşturucu içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Uygulamada 6 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aranan Yunus D. (29) isimli şahıs da yakalandı. - ADANA