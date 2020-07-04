Son dakika! Yurt dışından gelen ve giden yolculara 3 saatte Kovid-19 testi - Son Dakika

Son dakika! Yurt dışından gelen ve giden yolculara 3 saatte Kovid-19 testi

Son dakika habere göre Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin 6 havalimanında kurulan merkezlerden biri olan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki Kovid-19 laboratuvarının çalışmaları AA ekibince görüntülendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin 6 havalimanında kurulan merkezlerden biri olan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki Kovid-19 laboratuvarının çalışmaları AA ekibince görüntülendi.

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Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının 11 Mart'ta tespit edilmesinin ardından dış hat uçuşları durdurulmuş, salgının kontrol altına alınmasının ardından 11 Haziran'da uçuşlar yeniden başlatılmıştı.

Dış hat uçuşlarının başlamasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının yaptığı ortak çalışma kapsamında 1 Temmuz'a kadar turistik havalimanlarının tamamında Kovid-19 test merkezlerinin açılmasına karar verildi.

O havalimanlarından biri olan ve her yıl milyonlarca turistin Ege Bölgesi'nde bulunan turizm merkezlerine gitmek için kullandığı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde İzmir Sağlık Müdürlüğü ekiplerince test noktaları oluşturuldu.

Sağlık personeli, Türk vatandaşları ve turistlerin yurt dışına çıkışlarda gideceği ülke tarafından istenen PCR testlerini ve Türkiye'ye tatil için gelen misafirlerin havalimanına kurulan termal kameralarca vücut ısıları yüksek olduğunun tespit edilmesi durumunda numuneler almaya başladı.

Sonuçlar ortalama 3 saatte çıkıyor

Özel kıyafetli 20 sağlık çalışanının 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığı laboratuvarda, özel kabine alınan yolcudan ağız ve burnundan çubukla sürüntü örneği alınıyor.

Özel kaplar içerisine konulan numuneler laboratuvarda inceleniyor ve yaklaşık 3 saatte sonuç veriliyor.

Testlerin sonuçları uzman doktorlar tarafından inceleniyor ve burada Sağlık Bakanlığının sistemine yükleniyor.

Sonuçlar yolculara da Türkçe ve İngilizce teslim ediliyor. Türkiye'den ayrılan yolcular, gittikleri ülkelerde istenmesi halinde bu sonuçları yetkililere teslim ediyor.

"Kovid'li kabul edilmezse tedavisi Türkiye'de yapılıyor"

Adnan Menderes Havalimanı'na kurulan Kovid-19 laboratuvarına ilişkin İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin tatil açısından ne kadar güvenli bir ülke olduğunu göstermek için havalimanlarına bu laboratuvarların kurulduğu ve 1 Temmuz'dan itibaren buradan hizmet almaya başlayanlardan olumlu dönüşler aldıkları belirtildi.

Günlük 500 test yapılabilen laboratuvarın kapasitesinin isteğe bağlı olarak arttırılabileceğini belirten İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, şunları kaydetti:

"Yapılan testlerde pozitif olduğunu belirlediğimiz misafirlerimizi, hemen en yakın sağlık kuruluşunda tedavi olması gerektiğini anlatıyoruz ve gerekli sağlık hizmetini veriyoruz. Filyasyon ekiplerimiz havalimanına gelerek onları hastaneye götürürken temas ettiği kişilerden de numuneler alıyor. Testin 110 lira bir ücreti var."

Yetkililer, yurt dışına çıkarken bu testi yaptıracak olanlara, uçuştan 5 saat önce havalimanında olmalarını önerdi.

Adnan Menderes Havalimanı, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Yurt dışından gelen ve giden yolculara 3 saatte Kovid-19 testi - Son Dakika

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