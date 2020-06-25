Son Dakika: Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı - Son Dakika

Son Dakika: Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı

Son dakika habere göre Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan ikinci dalga endişeleriyle negatif seyrederken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan ikinci dalga endişeleriyle negatif seyrederken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ederken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 2,4 milyona ulaştı.

Salgında vaka sayısında beklenen iyileşmenin sağlanamaması, ikinci dalgaya ilişkin endişeleri artırırken, ekonomik toparlanmanın tehlikeye girebileceği düşüncesi ile dün pay piyasalarında satışlar güçlenirken, petrol fiyatları geriledi.

Ekonomiye ilişkin hızlı toparlanma beklentilerinin azalmasının bir nedeni de Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonomiye ilişkin daralma tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 4,9'a revize etmesi oldu.

Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkisinin beklenenden daha olumsuz olduğu gerekçesiyle 2021 için küresel büyüme tahminini de yüzde 5,8'den yüzde 5,4'e düşüren IMF, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 8, Avro Bölgesi ekonomisinin ise yüzde 10,2 küçüleceğini tahmin etti.

Bu gelişmelerle dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 2,72, S&P 500 endeksi yüzde 2,59 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,19 değer kaybetti.

Avrupa pay piyasalarında da satışların etkili olduğu görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,43, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,11 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,92 düşüş kaydetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir Asya piyasalarıyla yeni güne de taşındı. Çin'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu günde, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 değer kaybetti.

Yurt içinde, dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisi ile gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 azalışla 114.448,91 puandan tamamladı. Dün 6,8559'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8550 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin, Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise ABD'de 1. çeyrek büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Kovid-19'a ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç olarak güçlendiğini kaydeden analistler, 112.000 ve 110.000'in destek olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine devam edeceğini öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 25 baz puan oldu.

21 Mayıs'taki son PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 8,25 düzeyine çekilmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulu kararları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Avro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları

15.30 ABD, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

15.30 ABD, mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 08:57 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

14:49 Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret 14:09 Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu 13:58 Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor 13:53 Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi 13:03 Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 12:19 50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi 11:48 İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak 11:23 Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek 11:00 Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 10:55 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor 10:50 Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak 10:32 Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor 10:09 Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor 09:40 Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor
15:02
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
14:55
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
14:48
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
14:31
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden sapık tahliyesi için yalvarsa da cezadan kurtulamadı
14:29
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti
14:23
Tanıştıktan iki saat sonra ilişkiye giren yarışmacılar seyircinin tepkisini çekti
14:16
AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi
14:11
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
14:08
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
14:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 15:27:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]