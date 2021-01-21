Son dakika... Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı - Son Dakika

Son dakika... Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı

21.01.2021 09:07
Son dakika... Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı, System.String[]

Son dakika habere göre Küresel piyasalar, ABD'de başkanlık değişiminin sorunsuz gerçekleşmesiyle pozitif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları takip edilecek.

Küresel piyasalar, ABD'de başkanlık değişiminin sorunsuz gerçekleşmesiyle pozitif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları takip edilecek.

ABD'de olağanüstü güvenlik tedbirleriyle sorunsuz gerçekleştirilen yeni Başkan Joe Biden'ın yemin töreninin ardından dünya borsalarında pozitif bir seyir izlendi. New York borsasında rekorlar kırılırken, dolar endeksi 90,0-90,5 dar bandında sakin bir seyir izledi.

Dün yemin töreni sonrası Dow Jones endeksi, yüzde 0,83, S&P 500 endeksi yüzde 1,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,97 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Biden, konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinerek, "Belki de virüsün en çetin ve en ölümcül dönemine giriyoruz. Şimdi siyaseti bir kenara bırakıp bu salgın gerçeği ile yüzleşmeliyiz." ifadesini kullandı.

Analistler, önceki gün Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen ve dün de Biden'ın açıklamaları ile piyasalardaki teşvik paketi beklentilerinin arttığını belirterek, açıklanan 4. çeyrek şirket finansal sonuçlarının da pay piyasalarının yükselişi desteklediğini kaydetti.

Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre enflasyon aralıkta yüzde eksi 0,3 seviyesinde kalırken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in değerlendirmesine karşın pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi. Moody's'ten yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin mevcut düşük faiz ortamında daha yavaş ve uzun süreli olabileceği belirtildi.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,77, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.

Bugün ECB'nin faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini ifade eden analistler, ECB'nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini söyledi.

Analistler, ECB'nin geçen yılın son toplantısında ek teşvik önlemleri kapsamında ayrıntılı bir paket açıkladıktan sonra bu ay bekleyip sonuçları görmek isteyeceğini belirterek, Lagarde'ın açıklamalarından gelecek döneme ilişkin ipuçlarının aranacağını vurguladı.

ABD ve Avrupa piyasalarındaki pozitif seyir Asya borsaları ile yeni güne de taşındı. Japonya'da açıklanan ihracat verisinin aralıkta yıllık yüzde 2 ile beklentilerin altında artış kaydetmesine karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükseldi. Öte yandan yılın ilk para politikası toplantısını gerçekleştiren Japonya Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,1 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Yurt içinde, dün Hazine'nin yurt dışında gerçekleştirdiği yılın ilk tahvil ihracına gelen yüksek talebin ardından BIST 100 endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak, 1.569,35 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün 7,3875'e kadar gerileyen ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7,4185'ten tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4180 seviyesinde işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim tahvil ihracında toplam miktar 3,5 milyar dolar oldu. Toplam yatırımcı talebi 15 milyar doları aşarak, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebine işaret etti.

Bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.590 seviyelerinin direnç, 1.540'ın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını tahmin ediyor. Ankete katılan 34 ekonomistin 2'si 50 baz puan, 4'ü 100 baz puan artış beklerken, 28 ekonomist değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, aralık ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları

16.30 ABD, ocak ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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