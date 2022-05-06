Yurtiçi Kargo'dan "Anneler Günü"ne özel indirim - Son Dakika

Yurtiçi Kargo, Anneler Gününe özel indirim kampanyası düzenlediğini resmi hesaplarından duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yurtiçi Kargo, genel ve yerel kampanyalarının yanı sıra özel günlerde de sevdiklerine sürpriz yapmak isteyen müşterileri için indirim kampanyası düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda 5-15 Mayıs arasında geçerli olacak olan "Anneler Günü Kampanyası"nı başlatan Yurtiçi Kargo, tüm bireysel gönderilerde; standart taşıma, adres alım ve adrese teslim hizmet bedelleri üzerinden tüm müşterilerini yüzde 25 indirimden faydalandırıyor.

Yurtiçi Kargo, kampanya kapsamında tüm bireysel gönderilerde yüzde 25 indirim sunacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin "Anneler Günü Kampanyası"ndan yararlanmak istediklerini söylemeleri yeterli olacak.

Müşteriler,"Anneler Günü Kampanyası" ile ilgili detaylı bilgiye, Türkiye genelinde faaliyet gösteren binden fazla Yurtiçi Kargo şube ve acentelerinin yanı sıra, www.yurticikargo.com adresinden veya 444 99 99 nolu Yurtiçi Kargo çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.