Son dakika... Yurtta fenalaşarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki kızın cenazesi memleketine gönderildi - Son Dakika

Bilecik'te kaldığı yurtta fenalaşarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi cenazesi, memleketti Sakarya'nın Karasu ilçesinde gönderildi.

Olay, dün akşam Bahçelievler Mahallesi'nde hizmet veren Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelmişti. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu yurtta fenalaştı. Yere düşen genç kıza ilk müdahaleyi yurtta kalan paramedik öğrencileri yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve cenazesi hastane morguna konuldu. Bugün ise Berberoğlu'nun dayısı Cemal Altıparmak, cenazeyi Osmaneli Belediyesine ait cenaze aracıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alarak Karasuya ilçesine doğru yola çıktı. Merhumun cenazesinin, Karasu'ya 20 kilometre uzaklıkta Paralı mahallesinde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Meltem Berberoğlu'nun midesine kelepçe taktırdığı öğrenildi. - BİLECİK