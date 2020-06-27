Son Dakika: Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın isse genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

(İHA)