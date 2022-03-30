Yürüyüş yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti - Son Dakika

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Yürüyüş yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde yürüyüş yaparken fenalaşan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 100. Yıl Ormanı yanında bulunan bir kadınla yürüyüş yapan Aziz Tatlı aniden fenalaştı. Kadının çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine ambulans istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aziz Tatlı'nın hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aziz Tatlı'nın cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yanında bulunan kadın ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.