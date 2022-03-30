Yürüyüş yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yürüyüş yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti

30.03.2022 16:49

Yürüyüş yaparken fenalaşıp hayatını kaybettiADANA Adana'nın Kozan ilçesinde yürüyüş yaparken fenalaşan bir kişi hayatını kaybetti.

Yürüyüş yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde yürüyüş yaparken fenalaşan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 100. Yıl Ormanı yanında bulunan bir kadınla yürüyüş yapan Aziz Tatlı aniden fenalaştı. Kadının çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine ambulans istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aziz Tatlı'nın hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aziz Tatlı'nın cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yanında bulunan kadın ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Yürüyüş yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti
Yürüyüş yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti
Yürüyüş yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti
Yürüyüş yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yürüyüş yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti - Son Dakika


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